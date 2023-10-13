匈牙利福林兌羅馬尼亞列伊匯率

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1GBP1.1572711.21775101.4031.665641.928351.1046821.8511
1USD0.95040.821187183.27091.36781.583530.907117.9438
1INR0.01141320.009861630.01200910.01642590.01901660.01089340.215487

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匈牙利福林熱門貨幣組合

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匈牙利福林羅馬尼亞列伊兌換率
2000 HUF25.59500 RON
5000 HUF63.98750 RON
10000 HUF127.97500 RON
15000 HUF191.96250 RON
20000 HUF255.95000 RON
30000 HUF383.92500 RON
40000 HUF511.90000 RON
50000 HUF639.87500 RON
60000 HUF767.85000 RON
100000 HUF1279.75000 RON
150000 HUF1919.62500 RON
200000 HUF2559.50000 RON
羅馬尼亞列伊匈牙利福林兌換率
1 RON78.14030 HUF
5 RON390.70150 HUF
10 RON781.40300 HUF
20 RON1562.80600 HUF
50 RON3907.01500 HUF
100 RON7814.03000 HUF
250 RON19535.07500 HUF
500 RON39070.15000 HUF
1000 RON78140.30000 HUF
2000 RON156280.60000 HUF
5000 RON390701.50000 HUF
10000 RON781403.00000 HUF