5 羅馬尼亞列伊兌to Hungarian forints
以實時匯率將RON兌換成HUF
外幣兌換比較
銀行和其他轉賬服務有一個不誠實的小秘密。他們在匯率中添加了隱藏的提價－在你不知情的情況下，向你收取更多費用。如果他們有手續費，則表示他們會向你收取雙重費用。
Wise 永遠不會將費用隱藏在匯率之中。我們給予你由路透社獨立提供的實際匯率。將我們的價格和費用與 Western Union、ICICI 銀行、WorldRemit 等進行比較，你會見到其中的差異。
留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。
如何將羅馬尼亞列伊兌換成to Hungarian forints
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇RON你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前RON兌HUF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。
|匈牙利福林羅馬尼亞列伊兌換率
|2000 HUF
|25.73140 RON
|5000 HUF
|64.32850 RON
|10000 HUF
|128.65700 RON
|15000 HUF
|192.98550 RON
|20000 HUF
|257.31400 RON
|30000 HUF
|385.97100 RON
|40000 HUF
|514.62800 RON
|50000 HUF
|643.28500 RON
|60000 HUF
|771.94200 RON
|100000 HUF
|1286.57000 RON
|150000 HUF
|1929.85500 RON
|200000 HUF
|2573.14000 RON