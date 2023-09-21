فورنت مجري إلى ليو روماني
تحويل HUF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليو روماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Romanian Leu
|2000 HUF
|25.63960 RON
|5000 HUF
|64.09900 RON
|10000 HUF
|128.19800 RON
|15000 HUF
|192.29700 RON
|20000 HUF
|256.39600 RON
|30000 HUF
|384.59400 RON
|40000 HUF
|512.79200 RON
|50000 HUF
|640.99000 RON
|60000 HUF
|769.18800 RON
|100000 HUF
|1281.98000 RON
|150000 HUF
|1922.97000 RON
|200000 HUF
|2563.96000 RON
|معدلات التحويل Romanian Leu / Hungarian Forint
|1 RON
|78.00420 HUF
|5 RON
|390.02100 HUF
|10 RON
|780.04200 HUF
|20 RON
|1560.08400 HUF
|50 RON
|3900.21000 HUF
|100 RON
|7800.42000 HUF
|250 RON
|19501.05000 HUF
|500 RON
|39002.10000 HUF
|1000 RON
|78004.20000 HUF
|2000 RON
|156008.40000 HUF
|5000 RON
|390021.00000 HUF
|10000 RON
|780042.00000 HUF