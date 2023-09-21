فورنت مجري إلى ليو روماني

تحويل HUF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٢٨٫٢٠ ron

1.00000 HUF = 0.01282 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Romanian Leu
2000 HUF25.63960 RON
5000 HUF64.09900 RON
10000 HUF128.19800 RON
15000 HUF192.29700 RON
20000 HUF256.39600 RON
30000 HUF384.59400 RON
40000 HUF512.79200 RON
50000 HUF640.99000 RON
60000 HUF769.18800 RON
100000 HUF1281.98000 RON
150000 HUF1922.97000 RON
200000 HUF2563.96000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Hungarian Forint
1 RON78.00420 HUF
5 RON390.02100 HUF
10 RON780.04200 HUF
20 RON1560.08400 HUF
50 RON3900.21000 HUF
100 RON7800.42000 HUF
250 RON19501.05000 HUF
500 RON39002.10000 HUF
1000 RON78004.20000 HUF
2000 RON156008.40000 HUF
5000 RON390021.00000 HUF
10000 RON780042.00000 HUF