دولار هونغ كونغ إلى ليو روماني

تحويل HKD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
596.82 ron

1.00000 HKD = 0.59682 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 13:31 UTC
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HKD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064988.5261.437191.661440.9639518.3115
1GBP1.1527411.2276102.0511.656771.915281.1111821.1092
1USD0.939050.814598183.13081.34961.560180.905217.1955
1INR0.01129610.009798990.012029210.01623470.01876780.01088890.206849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Romanian Leu
100 HKD59.68220 RON
200 HKD119.36440 RON
300 HKD179.04660 RON
500 HKD298.41100 RON
1000 HKD596.82200 RON
2000 HKD1193.64400 RON
2500 HKD1492.05500 RON
3000 HKD1790.46600 RON
4000 HKD2387.28800 RON
5000 HKD2984.11000 RON
10000 HKD5968.22000 RON
20000 HKD11936.44000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار هونغ كونغ
1 RON1.67554 HKD
5 RON8.37770 HKD
10 RON16.75540 HKD
20 RON33.51080 HKD
50 RON83.77700 HKD
100 RON167.55400 HKD
250 RON418.88500 HKD
500 RON837.77000 HKD
1000 RON1675.54000 HKD
2000 RON3351.08000 HKD
5000 RON8377.70000 HKD
10000 RON16755.40000 HKD