1 ليو روماني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل RON إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
١٫٦٩ hkd

1.00000 RON = 1.68979 HKD

Mid-market exchange rate at 14:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.0738589.37941.467631.651570.9648518.8151
1GBP1.15411.2392103.1421.693611.905881.1134421.7123
1USD0.931250.806972183.23271.36671.537990.898517.5212
1INR0.01118830.009695380.012014510.01642020.01847820.0107950.210509

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار هونغ كونغ
1 RON1.68979 HKD
5 RON8.44895 HKD
10 RON16.89790 HKD
20 RON33.79580 HKD
50 RON84.48950 HKD
100 RON168.97900 HKD
250 RON422.44750 HKD
500 RON844.89500 HKD
1000 RON1689.79000 HKD
2000 RON3379.58000 HKD
5000 RON8448.95000 HKD
10000 RON16897.90000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Romanian Leu
100 HKD59.17910 RON
200 HKD118.35820 RON
300 HKD177.53730 RON
500 HKD295.89550 RON
1000 HKD591.79100 RON
2000 HKD1183.58200 RON
2500 HKD1479.47750 RON
3000 HKD1775.37300 RON
4000 HKD2367.16400 RON
5000 HKD2958.95500 RON
10000 HKD5917.91000 RON
20000 HKD11835.82000 RON