250 ليو روماني إلى دولار هونغ كونغ
تحويل RON إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ليوس الروماني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Romanian Leu
|100 HKD
|59.17200 RON
|200 HKD
|118.34400 RON
|300 HKD
|177.51600 RON
|500 HKD
|295.86000 RON
|1000 HKD
|591.72000 RON
|2000 HKD
|1183.44000 RON
|2500 HKD
|1479.30000 RON
|3000 HKD
|1775.16000 RON
|4000 HKD
|2366.88000 RON
|5000 HKD
|2958.60000 RON
|10000 HKD
|5917.20000 RON
|20000 HKD
|11834.40000 RON