اليورو (EUR)
إن اليورو هو عملة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي اتحاد أمم منفصلة ينضم إليها في إطار هيكل حكم واحد. وأصبح اليورو الآن العملة الوحيدة التي تحل محل الأموال الفردية لـ 19 دولة من أصل 28 دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، أو إلى منطقة اليورو. إنها عملة ورقية.تعلم المزيد عن اليورو
اسم العملة
اليورو
رمز العملة
€
سعر الصرف EUR
|USD
|GBP
|CHF
|CAD
|INR
|AUD
|JPY
|PLN
|من EUR
|1.06465
|0.86375
|0.95800
|1.43456
|88.28610
|1.65395
|157.97500
|4.61230
|إلى EUR
|0.93925
|1.15774
|1.04384
|0.69708
|0.01133
|0.60461
|0.00633
|0.21681
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
حقائق حول اليورو
Euro nicknames
اليورو لديه أسماء مستعارة مختلفة في بلدان مختلفة. على سبيل المثال في فنلندا قد تسمع الاسم المستعار "العيد". في اسبانيا يستخدم الناس "Pavo"، وقد تستمع إلى المتحدثين الإنجليزيين الأيرلنديين يشيرون إلى اليورو على أنه "Yoyo".
عملات اليورو والأوراق النقدية
وتتوافر العملات النقدية باليورو بفئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 سنتا، فضلا عن يورو واحد و2 يورو. للعملات النقدية صورة قياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى لديها تصميم متصل ببلد الإصدار. ويجري حاليا قبول العملات النقدية والأوراق المالية باليورو في أي مكان في منطقة اليورو، بغض النظر عن البلد الذي صدرت فيه.
ويجري تعميم أوراق نقدية بقيمة 5 و10 و20 و50 يورو عموما. وعلى الرغم من أن الأوراق النقدية بقيمة 100 يورو و200 يورو و500 يورو متاحة أيضا، فإنها ليست مقبولة عموما لتجار التجزئة. ويجري حاليا إنهاء تعميم المذكرة التي تبلغ قيمتها 500 يورو.