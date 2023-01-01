Euro nicknames

اليورو لديه أسماء مستعارة مختلفة في بلدان مختلفة. على سبيل المثال في فنلندا قد تسمع الاسم المستعار "العيد". في اسبانيا يستخدم الناس "Pavo"، وقد تستمع إلى المتحدثين الإنجليزيين الأيرلنديين يشيرون إلى اليورو على أنه "Yoyo".

عملات اليورو والأوراق النقدية

وتتوافر العملات النقدية باليورو بفئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 سنتا، فضلا عن يورو واحد و2 يورو. للعملات النقدية صورة قياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى لديها تصميم متصل ببلد الإصدار. ويجري حاليا قبول العملات النقدية والأوراق المالية باليورو في أي مكان في منطقة اليورو، بغض النظر عن البلد الذي صدرت فيه.

ويجري تعميم أوراق نقدية بقيمة 5 و10 و20 و50 يورو عموما. وعلى الرغم من أن الأوراق النقدية بقيمة 100 يورو و200 يورو و500 يورو متاحة أيضا، فإنها ليست مقبولة عموما لتجار التجزئة. ويجري حاليا إنهاء تعميم المذكرة التي تبلغ قيمتها 500 يورو.