يورو إلى دولار بربادوسي

تحويل EUR إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٬١٤٨٫٣٢ bbd

1.00000 EUR = 2.14832 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
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EUR إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655390.957618.2041
1GBP1.1578111.23195102.1591.660611.916691.1087221.0776
1USD0.939850.811721182.9251.347951.555810.900217.1091
1INR0.01133370.009788620.012059110.0162550.01876170.01085560.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار بربادوسي
1 EUR2.14832 BBD
5 EUR10.74160 BBD
10 EUR21.48320 BBD
20 EUR42.96640 BBD
50 EUR107.41600 BBD
100 EUR214.83200 BBD
250 EUR537.08000 BBD
500 EUR1074.16000 BBD
1000 EUR2148.32000 BBD
2000 EUR4296.64000 BBD
5000 EUR10741.60000 BBD
10000 EUR21483.20000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / اليورو
1 BBD0.46548 EUR
5 BBD2.32740 EUR
10 BBD4.65479 EUR
20 BBD9.30958 EUR
50 BBD23.27395 EUR
100 BBD46.54790 EUR
250 BBD116.36975 EUR
500 BBD232.73950 EUR
1000 BBD465.47900 EUR
2000 BBD930.95800 EUR
5000 BBD2327.39500 EUR
10000 BBD4654.79000 EUR