شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بربادوسي

تحويل ILS إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
529.42 bbd

1.00000 ILS = 0.52942 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بربادوسي
1 ILS0.52942 BBD
5 ILS2.64709 BBD
10 ILS5.29419 BBD
20 ILS10.58838 BBD
50 ILS26.47095 BBD
100 ILS52.94190 BBD
250 ILS132.35475 BBD
500 ILS264.70950 BBD
1000 ILS529.41900 BBD
2000 ILS1058.83800 BBD
5000 ILS2647.09500 BBD
10000 ILS5294.19000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Israeli New Sheqel
1 BBD1.88886 ILS
5 BBD9.44430 ILS
10 BBD18.88860 ILS
20 BBD37.77720 ILS
50 BBD94.44300 ILS
100 BBD188.88600 ILS
250 BBD472.21500 ILS
500 BBD944.43000 ILS
1000 BBD1888.86000 ILS
2000 BBD3777.72000 ILS
5000 BBD9444.30000 ILS
10000 BBD18888.60000 ILS