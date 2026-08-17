الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار بربادوسي

حوّل CZK إلى BBD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.09568 BBD
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى BBD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى BBD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى BBD اليوم

CZKBBD
1 CZK0.10 BBD
5 CZK0.48 BBD
10 CZK0.96 BBD
20 CZK1.91 BBD
50 CZK4.78 BBD
100 CZK9.57 BBD
250 CZK23.92 BBD
500 CZK47.84 BBD
1000 CZK95.68 BBD
2000 CZK191.35 BBD
5000 CZK478.38 BBD
10000 CZK956.76 BBD
BBDCZK
1 BBD10.45 CZK
5 BBD52.26 CZK
10 BBD104.52 CZK
20 BBD209.04 CZK
50 BBD522.60 CZK
100 BBD1,045.19 CZK
250 BBD2,612.98 CZK
500 BBD5,225.95 CZK
1000 BBD10,451.90 CZK
2000 BBD20,903.80 CZK
5000 BBD52,259.50 CZK
10000 BBD104,519 CZK

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