دولار أسترالي إلى دولار بربادوسي

تحويل AUD إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
1299.59 bbd

1.00000 AUD = 1.29959 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:53 UTC
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AUD إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064988.30681.435221.654470.957918.2024
1GBP1.1574111.23255102.2091.661171.914941.1086821.0681
1USD0.939050.811326182.9251.347751.553640.899517.0931
1INR0.01132420.009783850.012059110.01625260.01873550.01084720.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بربادوسي
1 AUD1.29959 BBD
5 AUD6.49795 BBD
10 AUD12.99590 BBD
20 AUD25.99180 BBD
50 AUD64.97950 BBD
100 AUD129.95900 BBD
250 AUD324.89750 BBD
500 AUD649.79500 BBD
1000 AUD1299.59000 BBD
2000 AUD2599.18000 BBD
5000 AUD6497.95000 BBD
10000 AUD12995.90000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / دولار أسترالي
1 BBD0.76947 AUD
5 BBD3.84736 AUD
10 BBD7.69471 AUD
20 BBD15.38942 AUD
50 BBD38.47355 AUD
100 BBD76.94710 AUD
250 BBD192.36775 AUD
500 BBD384.73550 AUD
1000 BBD769.47100 AUD
2000 BBD1538.94200 AUD
5000 BBD3847.35500 AUD
10000 BBD7694.71000 AUD