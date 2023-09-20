دولار أسترالي إلى جنيه إسترليني

تحويل AUD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٢٢٫٠٦ gbp

1.00000 AUD = 0.52206 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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AUD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه استرليني
1 AUD0.52206 GBP
5 AUD2.61032 GBP
10 AUD5.22064 GBP
20 AUD10.44128 GBP
50 AUD26.10320 GBP
100 AUD52.20640 GBP
250 AUD130.51600 GBP
500 AUD261.03200 GBP
1000 AUD522.06400 GBP
2000 AUD1044.12800 GBP
5000 AUD2610.32000 GBP
10000 AUD5220.64000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار أسترالي
1 GBP1.91548 AUD
5 GBP9.57740 AUD
10 GBP19.15480 AUD
20 GBP38.30960 AUD
50 GBP95.77400 AUD
100 GBP191.54800 AUD
250 GBP478.87000 AUD
500 GBP957.74000 AUD
1000 GBP1915.48000 AUD
2000 GBP3830.96000 AUD
5000 GBP9577.40000 AUD
10000 GBP19154.80000 AUD