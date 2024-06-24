100 دولار أسترالي إلى جنيه إسترليني

تحويل AUD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

100 aud
52.47 gbp

A$1.000 AUD = £0.5247 GBP

Mid-market exchange rate at 11:55
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4880.9321.634159.421.3681.353
1 GBP1.2661105.7161.182.069201.8661.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0730.84789.57411.753171.0451.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه استرليني
1 AUD٠٫٥٢٤٧٤ GBP
5 AUD٢٫٦٢٣٦٩ GBP
10 AUD٥٫٢٤٧٣٨ GBP
20 AUD١٠٫٤٩٤٧٦ GBP
50 AUD٢٦٫٢٣٦٩٠ GBP
100 AUD٥٢٫٤٧٣٨٠ GBP
250 AUD١٣١٫١٨٤٥٠ GBP
500 AUD٢٦٢٫٣٦٩٠٠ GBP
1000 AUD٥٢٤٫٧٣٨٠٠ GBP
2000 AUD١٬٠٤٩٫٤٧٦٠٠ GBP
5000 AUD٢٬٦٢٣٫٦٩٠٠٠ GBP
10000 AUD٥٬٢٤٧٫٣٨٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار أسترالي
1 GBP١٫٩٠٥٧١ AUD
5 GBP٩٫٥٢٨٥٥ AUD
10 GBP١٩٫٠٥٧١٠ AUD
20 GBP٣٨٫١١٤٢٠ AUD
50 GBP٩٥٫٢٨٥٥٠ AUD
100 GBP١٩٠٫٥٧١٠٠ AUD
250 GBP٤٧٦٫٤٢٧٥٠ AUD
500 GBP٩٥٢٫٨٥٥٠٠ AUD
1000 GBP١٬٩٠٥٫٧١٠٠٠ AUD
2000 GBP٣٬٨١١٫٤٢٠٠٠ AUD
5000 GBP٩٬٥٢٨٫٥٥٠٠٠ AUD
10000 GBP١٩٬٠٥٧٫١٠٠٠٠ AUD