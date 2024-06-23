تحويل GBP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1 جنيه إسترليني إلى دولار أسترالي

1 gbp
1.90 aud

£1.000 GBP = A$1.904 AUD

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5671.506159.8051.3690.8941.634
1 EUR1.069189.3581.61170.851.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4971106.1270.9090.5941.085

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار أسترالي
1 GBP١٫٩٠٣٨٥ AUD
5 GBP٩٫٥١٩٢٥ AUD
10 GBP١٩٫٠٣٨٥٠ AUD
20 GBP٣٨٫٠٧٧٠٠ AUD
50 GBP٩٥٫١٩٢٥٠ AUD
100 GBP١٩٠٫٣٨٥٠٠ AUD
250 GBP٤٧٥٫٩٦٢٥٠ AUD
500 GBP٩٥١٫٩٢٥٠٠ AUD
1000 GBP١٬٩٠٣٫٨٥٠٠٠ AUD
2000 GBP٣٬٨٠٧٫٧٠٠٠٠ AUD
5000 GBP٩٬٥١٩٫٢٥٠٠٠ AUD
10000 GBP١٩٬٠٣٨٫٥٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه استرليني
1 AUD٠٫٥٢٥٢٥ GBP
5 AUD٢٫٦٢٦٢٥ GBP
10 AUD٥٫٢٥٢٥٠ GBP
20 AUD١٠٫٥٠٥٠٠ GBP
50 AUD٢٦٫٢٦٢٥٠ GBP
100 AUD٥٢٫٥٢٥٠٠ GBP
250 AUD١٣١٫٣١٢٥٠ GBP
500 AUD٢٦٢٫٦٢٥٠٠ GBP
1000 AUD٥٢٥٫٢٥٠٠٠ GBP
2000 AUD١٬٠٥٠٫٥٠٠٠٠ GBP
5000 AUD٢٬٦٢٦٫٢٥٠٠٠ GBP
10000 AUD٥٬٢٥٢٫٥٠٠٠٠ GBP