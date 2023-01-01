روبية هندية إلى دولار أمريكي

تحويل INR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٢٠٫٥٩ usd

1.00000 INR = 0.01206 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433671.655690.957418.2095
1GBP1.1578111.23105102.0851.660011.917081.1084921.0843
1USD0.940550.812315182.9251.348451.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626110.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أمريكي
1 INR0.01206 USD
5 INR0.06030 USD
10 INR0.12059 USD
20 INR0.24118 USD
50 INR0.60296 USD
100 INR1.20591 USD
250 INR3.01477 USD
500 INR6.02955 USD
1000 INR12.05910 USD
2000 INR24.11820 USD
5000 INR60.29550 USD
10000 INR120.59100 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبية الهندية
1 USD82.92500 INR
5 USD414.62500 INR
10 USD829.25000 INR
20 USD1658.50000 INR
50 USD4146.25000 INR
100 USD8292.50000 INR
250 USD20731.25000 INR
500 USD41462.50000 INR
1000 USD82925.00000 INR
2000 USD165850.00000 INR
5000 USD414625.00000 INR
10000 USD829250.00000 INR