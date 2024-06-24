1 دولار أمريكي إلى روبية هندية
تحويل USD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
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Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate. Compare our rate and fee with our competitors and see the difference for yourself.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية هندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نحن الدولار
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبية الهندية
|1 USD
|٨٣٫٥٣٢٠٠ INR
|5 USD
|٤١٧٫٦٦٠٠٠ INR
|10 USD
|٨٣٥٫٣٢٠٠٠ INR
|20 USD
|١٬٦٧٠٫٦٤٠٠٠ INR
|50 USD
|٤٬١٧٦٫٦٠٠٠٠ INR
|100 USD
|٨٬٣٥٣٫٢٠٠٠٠ INR
|250 USD
|٢٠٬٨٨٣٫٠٠٠٠٠ INR
|500 USD
|٤١٬٧٦٦٫٠٠٠٠٠ INR
|1000 USD
|٨٣٬٥٣٢٫٠٠٠٠٠ INR
|2000 USD
|١٦٧٬٠٦٤٫٠٠٠٠٠ INR
|5000 USD
|٤١٧٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ INR
|10000 USD
|٨٣٥٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ INR
|معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أمريكي
|1 INR
|٠٫٠١١٩٧ USD
|5 INR
|٠٫٠٥٩٨٦ USD
|10 INR
|٠٫١١٩٧١ USD
|20 INR
|٠٫٢٣٩٤٣ USD
|50 INR
|٠٫٥٩٨٥٨ USD
|100 INR
|١٫١٩٧١٥ USD
|250 INR
|٢٫٩٩٢٨٧ USD
|300 INR
|٣٫٥٩١٤٥ USD
|500 INR
|٥٫٩٨٥٧٥ USD
|600 INR
|٧٫١٨٢٩٠ USD
|1000 INR
|١١٫٩٧١٥٠ USD
|2000 INR
|٢٣٫٩٤٣٠٠ USD
|5000 INR
|٥٩٫٨٥٧٥٠ USD
|10000 INR
|١١٩٫٧١٥٠٠ USD
|25000 INR
|٢٩٩٫٢٨٧٥٠ USD
|50000 INR
|٥٩٨٫٥٧٥٠٠ USD
|100000 INR
|١٬١٩٧٫١٥٠٠٠ USD
|1000000 INR
|١١٬٩٧١٫٥٠٠٠٠ USD
|1000000000 INR
|١١٬٩٧١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ USD