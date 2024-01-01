تحويل INR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

مليون روبية هندية إلى دولار أمريكي

1,000,000 inr
11,975.10 usd

₹1.000 INR = $0.01198 USD

Mid-market exchange rate at 04:07
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.9350.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6351.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أمريكي
1 INR٠٫٠١١٩٨ USD
5 INR٠٫٠٥٩٨٨ USD
10 INR٠٫١١٩٧٥ USD
20 INR٠٫٢٣٩٥٠ USD
50 INR٠٫٥٩٨٧٦ USD
100 INR١٫١٩٧٥١ USD
250 INR٢٫٩٩٣٧٨ USD
300 INR٣٫٥٩٢٥٣ USD
500 INR٥٫٩٨٧٥٥ USD
600 INR٧٫١٨٥٠٦ USD
1000 INR١١٫٩٧٥١٠ USD
2000 INR٢٣٫٩٥٠٢٠ USD
5000 INR٥٩٫٨٧٥٥٠ USD
10000 INR١١٩٫٧٥١٠٠ USD
25000 INR٢٩٩٫٣٧٧٥٠ USD
50000 INR٥٩٨٫٧٥٥٠٠ USD
100000 INR١٬١٩٧٫٥١٠٠٠ USD
1000000 INR١١٬٩٧٥٫١٠٠٠٠ USD
1000000000 INR١١٬٩٧٥٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبية الهندية
1 USD٨٣٫٥٠٦٣٠ INR
5 USD٤١٧٫٥٣١٥٠ INR
10 USD٨٣٥٫٠٦٣٠٠ INR
20 USD١٬٦٧٠٫١٢٦٠٠ INR
50 USD٤٬١٧٥٫٣١٥٠٠ INR
100 USD٨٬٣٥٠٫٦٣٠٠٠ INR
250 USD٢٠٬٨٧٦٫٥٧٥٠٠ INR
500 USD٤١٬٧٥٣٫١٥٠٠٠ INR
1000 USD٨٣٬٥٠٦٫٣٠٠٠٠ INR
2000 USD١٦٧٬٠١٢٫٦٠٠٠٠ INR
5000 USD٤١٧٬٥٣١٫٥٠٠٠٠ INR
10000 USD٨٣٥٬٠٦٣٫٠٠٠٠٠ INR