2,000 دولار أمريكي إلى روبية هندية

تحويل USD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

2,000 usd
167,101.60 inr

$1.000 USD = ₹83.55 INR

Mid-market exchange rate at 00:18
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63211.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6910.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.1860.979116.69910.6830.5775.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبية الهندية
1 USD٨٣٫٥٥٠٨٠ INR
5 USD٤١٧٫٧٥٤٠٠ INR
10 USD٨٣٥٫٥٠٨٠٠ INR
20 USD١٬٦٧١٫٠١٦٠٠ INR
50 USD٤٬١٧٧٫٥٤٠٠٠ INR
100 USD٨٬٣٥٥٫٠٨٠٠٠ INR
250 USD٢٠٬٨٨٧٫٧٠٠٠٠ INR
500 USD٤١٬٧٧٥٫٤٠٠٠٠ INR
1000 USD٨٣٬٥٥٠٫٨٠٠٠٠ INR
2000 USD١٦٧٬١٠١٫٦٠٠٠٠ INR
5000 USD٤١٧٬٧٥٤٫٠٠٠٠٠ INR
10000 USD٨٣٥٬٥٠٨٫٠٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أمريكي
1 INR٠٫٠١١٩٧ USD
5 INR٠٫٠٥٩٨٤ USD
10 INR٠٫١١٩٦٩ USD
20 INR٠٫٢٣٩٣٨ USD
50 INR٠٫٥٩٨٤٤ USD
100 INR١٫١٩٦٨٨ USD
250 INR٢٫٩٩٢٢٠ USD
300 INR٣٫٥٩٠٦٤ USD
500 INR٥٫٩٨٤٤٠ USD
600 INR٧٫١٨١٢٨ USD
1000 INR١١٫٩٦٨٨٠ USD
2000 INR٢٣٫٩٣٧٦٠ USD
5000 INR٥٩٫٨٤٤٠٠ USD
10000 INR١١٩٫٦٨٨٠٠ USD
25000 INR٢٩٩٫٢٢٠٠٠ USD
50000 INR٥٩٨٫٤٤٠٠٠ USD
100000 INR١٬١٩٦٫٨٨٠٠٠ USD
1000000 INR١١٬٩٦٨٫٨٠٠٠٠ USD
1000000000 INR١١٬٩٦٨٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ USD