وون كوري جنوبي إلى يوان صيني

تحويل KRW إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٥٫٤٥ cny

1.00000 KRW = 0.00545 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:45 UTC
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KRW إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436361.658560.963518.3028
1GBP1.153411.23045102.2931.656861.913161.111321.1124
1USD0.937450.812711183.13451.346551.554850.903317.1583
1INR0.01127660.009775850.012028710.01619720.01870280.01086550.206392

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Chinese Yuan RMB
1 KRW0.00545 CNY
5 KRW0.02727 CNY
10 KRW0.05454 CNY
20 KRW0.10909 CNY
50 KRW0.27272 CNY
100 KRW0.54544 CNY
250 KRW1.36360 CNY
500 KRW2.72720 CNY
1000 KRW5.45440 CNY
2000 KRW10.90880 CNY
5000 KRW27.27200 CNY
10000 KRW54.54400 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / وون كوريا الجنوبية
1 CNY183.33800 KRW
5 CNY916.69000 KRW
10 CNY1833.38000 KRW
20 CNY3666.76000 KRW
50 CNY9166.90000 KRW
100 CNY18333.80000 KRW
250 CNY45834.50000 KRW
500 CNY91669.00000 KRW
1000 CNY183338.00000 KRW
2000 CNY366676.00000 KRW
5000 CNY916690.00000 KRW
10000 CNY1833380.00000 KRW