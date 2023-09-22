دولار نيوزيلندي إلى يوان صيني

تحويل NZD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٤٬٣٢٨٫٤١ cny

1.00000 NZD = 4.32841 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

NZD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 CNY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663280.964418.3617
1GBP1.1528711.2284101.8091.656011.917581.1118321.1689
1USD0.938550.814067182.87951.34811.561040.905117.2329
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626580.0188350.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و دولار

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Chinese Yuan RMB
1 NZD4.32841 CNY
5 NZD21.64205 CNY
10 NZD43.28410 CNY
20 NZD86.56820 CNY
50 NZD216.42050 CNY
100 NZD432.84100 CNY
250 NZD1082.10250 CNY
500 NZD2164.20500 CNY
1000 NZD4328.41000 CNY
2000 NZD8656.82000 CNY
5000 NZD21642.05000 CNY
10000 NZD43284.10000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار نيوزيلندي
1 CNY0.23103 NZD
5 CNY1.15516 NZD
10 CNY2.31032 NZD
20 CNY4.62064 NZD
50 CNY11.55160 NZD
100 CNY23.10320 NZD
250 CNY57.75800 NZD
500 CNY115.51600 NZD
1000 CNY231.03200 NZD
2000 CNY462.06400 NZD
5000 CNY1155.16000 NZD
10000 CNY2310.32000 NZD