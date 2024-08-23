1 دولار نيوزيلندي إلى يوان صيني

تحويل NZD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1 nzd
4.39 cny

$1.000 NZD = ¥4.390 CNY

Mid-market exchange rate at 08:22
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NZD إلى CNY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.89983.9241.3590.851145.88
1 AUD0.67210.5120.60556.4350.9140.57298.097
1 GBP1.3121.95111.18110.121.7831.117191.416
1 EUR1.1121.6540.847193.3151.5110.947162.205

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Chinese Yuan RMB
1 NZD٤٫٣٩٠٣٦ CNY
5 NZD٢١٫٩٥١٨٠ CNY
10 NZD٤٣٫٩٠٣٦٠ CNY
20 NZD٨٧٫٨٠٧٢٠ CNY
50 NZD٢١٩٫٥١٨٠٠ CNY
100 NZD٤٣٩٫٠٣٦٠٠ CNY
250 NZD١٬٠٩٧٫٥٩٠٠٠ CNY
500 NZD٢٬١٩٥٫١٨٠٠٠ CNY
1000 NZD٤٬٣٩٠٫٣٦٠٠٠ CNY
2000 NZD٨٬٧٨٠٫٧٢٠٠٠ CNY
5000 NZD٢١٬٩٥١٫٨٠٠٠٠ CNY
10000 NZD٤٣٬٩٠٣٫٦٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار نيوزيلندي
1 CNY٠٫٢٢٧٧٧ NZD
5 CNY١٫١٣٨٨٦ NZD
10 CNY٢٫٢٧٧٧٢ NZD
20 CNY٤٫٥٥٥٤٤ NZD
50 CNY١١٫٣٨٨٦٠ NZD
100 CNY٢٢٫٧٧٧٢٠ NZD
250 CNY٥٦٫٩٤٣٠٠ NZD
500 CNY١١٣٫٨٨٦٠٠ NZD
1000 CNY٢٢٧٫٧٧٢٠٠ NZD
2000 CNY٤٥٥٫٥٤٤٠٠ NZD
5000 CNY١٬١٣٨٫٨٦٠٠٠ NZD
10000 CNY٢٬٢٧٧٫٧٢٠٠٠ NZD