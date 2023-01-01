روبية إندونيسية إلى يوان صيني

تحويل IDR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٤٧٥٫٣٨ cny

1.00000 IDR = 0.00048 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 14:35 UTC
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IDR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Chinese Yuan RMB
1 IDR0.00048 CNY
5 IDR0.00238 CNY
10 IDR0.00475 CNY
20 IDR0.00951 CNY
50 IDR0.02377 CNY
100 IDR0.04754 CNY
250 IDR0.11884 CNY
500 IDR0.23769 CNY
1000 IDR0.47538 CNY
2000 IDR0.95076 CNY
5000 IDR2.37690 CNY
10000 IDR4.75379 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الإندونيسية
1 CNY2103.59000 IDR
5 CNY10517.95000 IDR
10 CNY21035.90000 IDR
20 CNY42071.80000 IDR
50 CNY105179.50000 IDR
100 CNY210359.00000 IDR
250 CNY525897.50000 IDR
500 CNY1051795.00000 IDR
1000 CNY2103590.00000 IDR
2000 CNY4207180.00000 IDR
5000 CNY10517950.00000 IDR
10000 CNY21035900.00000 IDR