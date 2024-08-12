250 يوان صيني إلى روبية إندونيسية

تحويل CNY إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

250 cny
555,420 idr

¥1.000 CNY = Rp2,222 IDR

Mid-market exchange rate at 08:59
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CNY إلى IDR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9631.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68210.6670.5711.10561.1820.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65691.6911.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الإندونيسية
1 CNY٢٬٢٢١٫٦٨٠٠٠ IDR
5 CNY١١٬١٠٨٫٤٠٠٠٠ IDR
10 CNY٢٢٬٢١٦٫٨٠٠٠٠ IDR
20 CNY٤٤٬٤٣٣٫٦٠٠٠٠ IDR
50 CNY١١١٬٠٨٤٫٠٠٠٠٠ IDR
100 CNY٢٢٢٬١٦٨٫٠٠٠٠٠ IDR
250 CNY٥٥٥٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ IDR
500 CNY١٬١١٠٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 CNY٢٬٢٢١٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 CNY٤٬٤٤٣٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 CNY١١٬١٠٨٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 CNY٢٢٬٢١٦٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Chinese Yuan RMB
1 IDR٠٫٠٠٠٤٥ CNY
5 IDR٠٫٠٠٢٢٥ CNY
10 IDR٠٫٠٠٤٥٠ CNY
20 IDR٠٫٠٠٩٠٠ CNY
50 IDR٠٫٠٢٢٥١ CNY
100 IDR٠٫٠٤٥٠١ CNY
250 IDR٠٫١١٢٥٣ CNY
500 IDR٠٫٢٢٥٠٦ CNY
1000 IDR٠٫٤٥٠١١ CNY
2000 IDR٠٫٩٠٠٢٢ CNY
5000 IDR٢٫٢٥٠٥٥ CNY
10000 IDR٤٫٥٠١١٠ CNY