فورنت مجري إلى روبية إندونيسية

تحويل HUF إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٤٢٢٬٣٥٢ idr

1.00000 HUF = 42.23520 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:28 UTC
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HUF إلى IDR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.066188.62691.439021.661890.963218.3134
1GBP1.1523411.2285102.1281.658231.915041.1099321.1031
1USD0.9380.814001183.13191.34981.558850.903517.1779
1INR0.01128330.009791680.012029110.01623680.01875150.01086830.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / الروبية الإندونيسية
2000 HUF84470.40000 IDR
5000 HUF211176.00000 IDR
10000 HUF422352.00000 IDR
15000 HUF633528.00000 IDR
20000 HUF844704.00000 IDR
30000 HUF1267056.00000 IDR
40000 HUF1689408.00000 IDR
50000 HUF2111760.00000 IDR
60000 HUF2534112.00000 IDR
100000 HUF4223520.00000 IDR
150000 HUF6335280.00000 IDR
200000 HUF8447040.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Hungarian Forint
1 IDR0.02368 HUF
5 IDR0.11838 HUF
10 IDR0.23677 HUF
20 IDR0.47354 HUF
50 IDR1.18385 HUF
100 IDR2.36769 HUF
250 IDR5.91922 HUF
500 IDR11.83845 HUF
1000 IDR23.67690 HUF
2000 IDR47.35380 HUF
5000 IDR118.38450 HUF
10000 IDR236.76900 HUF