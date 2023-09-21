رينغيت ماليزي إلى روبية إندونيسية

تحويل MYR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٣٬٢٧٧٬٢٠٠ idr

1.00000 MYR = 3277.20000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
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MYR إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3674
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1763
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.227
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الروبية الإندونيسية
1 MYR3277.20000 IDR
5 MYR16386.00000 IDR
10 MYR32772.00000 IDR
20 MYR65544.00000 IDR
50 MYR163860.00000 IDR
100 MYR327720.00000 IDR
250 MYR819300.00000 IDR
500 MYR1638600.00000 IDR
1000 MYR3277200.00000 IDR
2000 MYR6554400.00000 IDR
5000 MYR16386000.00000 IDR
10000 MYR32772000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / رينغيت ماليزي
1 IDR0.00031 MYR
5 IDR0.00153 MYR
10 IDR0.00305 MYR
20 IDR0.00610 MYR
50 IDR0.01526 MYR
100 IDR0.03051 MYR
250 IDR0.07628 MYR
500 IDR0.15257 MYR
1000 IDR0.30514 MYR
2000 IDR0.61028 MYR
5000 IDR1.52569 MYR
10000 IDR3.05138 MYR