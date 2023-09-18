دولار أمريكي إلى روبية إندونيسية

تحويل USD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٥٬٣٨٠٬٠٠٠ idr

1.00000 USD = 15380.00000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:59 UTC
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USD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063588.19071.433861.655380.957618.2125
1GBP1.1578811.23135102.111.660171.916651.1087821.087
1USD0.94030.812117182.9251.348251.556540.900517.1251
1INR0.01133910.009793390.012059110.01625870.01877050.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبية الإندونيسية
1 USD15380.00000 IDR
5 USD76900.00000 IDR
10 USD153800.00000 IDR
20 USD307600.00000 IDR
50 USD769000.00000 IDR
100 USD1538000.00000 IDR
250 USD3845000.00000 IDR
500 USD7690000.00000 IDR
1000 USD15380000.00000 IDR
2000 USD30760000.00000 IDR
5000 USD76900000.00000 IDR
10000 USD153800000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار أمريكي
1 IDR0.00007 USD
5 IDR0.00033 USD
10 IDR0.00065 USD
20 IDR0.00130 USD
50 IDR0.00325 USD
100 IDR0.00650 USD
250 IDR0.01625 USD
500 IDR0.03251 USD
1000 IDR0.06502 USD
2000 IDR0.13004 USD
5000 IDR0.32510 USD
10000 IDR0.65020 USD