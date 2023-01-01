روبية هندية إلى روبية إندونيسية

تحويل INR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٬٨٥٤٬٦٩٠ idr

1.00000 INR = 185.46900 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433511.654350.957118.2104
1GBP1.1582111.2312102.0971.660331.916121.1085221.0918
1USD0.940750.812216182.9251.348551.55630.900417.1311
1INR0.01134440.009794580.012059110.01626230.01876760.0108580.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الروبية الإندونيسية
1 INR185.46900 IDR
5 INR927.34500 IDR
10 INR1854.69000 IDR
20 INR3709.38000 IDR
50 INR9273.45000 IDR
100 INR18546.90000 IDR
250 INR46367.25000 IDR
500 INR92734.50000 IDR
1000 INR185469.00000 IDR
2000 INR370938.00000 IDR
5000 INR927345.00000 IDR
10000 INR1854690.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الروبية الهندية
1 IDR0.00539 INR
5 IDR0.02696 INR
10 IDR0.05392 INR
20 IDR0.10783 INR
50 IDR0.26959 INR
100 IDR0.53917 INR
250 IDR1.34793 INR
500 IDR2.69587 INR
1000 IDR5.39174 INR
2000 IDR10.78348 INR
5000 IDR26.95870 INR
10000 IDR53.91740 INR