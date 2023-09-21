جنيه إسترليني إلى روبية إندونيسية

تحويل GBP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
18936600 idr

1.00000 GBP = 18936.60000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:50 UTC
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GBP إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.06388.14931.433351.654990.9571518.2045
1GBP1.1582811.23125102.1011.660221.916941.1086521.0859
1USD0.94070.812183182.9251.34841.55690.9004517.1256
1INR0.01134440.009794180.012059110.01626050.01877490.01085860.206519

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الروبية الإندونيسية
1 GBP18936.60000 IDR
5 GBP94683.00000 IDR
10 GBP189366.00000 IDR
20 GBP378732.00000 IDR
50 GBP946830.00000 IDR
100 GBP1893660.00000 IDR
250 GBP4734150.00000 IDR
500 GBP9468300.00000 IDR
1000 GBP18936600.00000 IDR
2000 GBP37873200.00000 IDR
5000 GBP94683000.00000 IDR
10000 GBP189366000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه استرليني
1 IDR0.00005 GBP
5 IDR0.00026 GBP
10 IDR0.00053 GBP
20 IDR0.00106 GBP
50 IDR0.00264 GBP
100 IDR0.00528 GBP
250 IDR0.01320 GBP
500 IDR0.02640 GBP
1000 IDR0.05281 GBP
2000 IDR0.10562 GBP
5000 IDR0.26404 GBP
10000 IDR0.52808 GBP