ليرة تركية إلى روبية إندونيسية

تحويل TRY إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
449,361 idr

TL1.000 TRY = Rp449.4 IDR

Mid-market exchange rate at 01:39
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TRY إلى IDR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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IDR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.92293.8091.5034.10554.435
1 GBP1.3251.1861369.877111.2391.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الروبية الإندونيسية
1 TRY٤٤٩٫٣٦١٠٠ IDR
5 TRY٢٬٢٤٦٫٨٠٥٠٠ IDR
10 TRY٤٬٤٩٣٫٦١٠٠٠ IDR
20 TRY٨٬٩٨٧٫٢٢٠٠٠ IDR
50 TRY٢٢٬٤٦٨٫٠٥٠٠٠ IDR
100 TRY٤٤٬٩٣٦٫١٠٠٠٠ IDR
250 TRY١١٢٬٣٤٠٫٢٥٠٠٠ IDR
500 TRY٢٢٤٬٦٨٠٫٥٠٠٠٠ IDR
1000 TRY٤٤٩٬٣٦١٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 TRY٨٩٨٬٧٢٢٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 TRY٢٬٢٤٦٬٨٠٥٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 TRY٤٬٤٩٣٬٦١٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / ليرة تركية
1 IDR٠٫٠٠٢٢٣ TRY
5 IDR٠٫٠١١١٣ TRY
10 IDR٠٫٠٢٢٢٥ TRY
20 IDR٠٫٠٤٤٥١ TRY
50 IDR٠٫١١١٢٧ TRY
100 IDR٠٫٢٢٢٥٤ TRY
250 IDR٠٫٥٥٦٣٥ TRY
500 IDR١٫١١٢٦٩ TRY
1000 IDR٢٫٢٢٥٣٨ TRY
2000 IDR٤٫٤٥٠٧٦ TRY
5000 IDR١١٫١٢٦٩٠ TRY
10000 IDR٢٢٫٢٥٣٨٠ TRY