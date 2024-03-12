20 ليرة تركية إلى روبية إندونيسية

تحويل TRY إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

20 try
9,727.94 idr

1.000 TRY = 486.4 IDR

Mid-market exchange rate at 13:36
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٢٧٢١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٥١٠٥٫٥٨٢١٫٧٢٤١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٨١٫٣٥٢١٫٥١٧٠٫٨٧٩١٦٫٨٤٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / الروبية الإندونيسية
1 TRY٤٨٦٫٣٩٧٠٠ IDR
5 TRY٢٬٤٣١٫٩٨٥٠٠ IDR
10 TRY٤٬٨٦٣٫٩٧٠٠٠ IDR
20 TRY٩٬٧٢٧٫٩٤٠٠٠ IDR
50 TRY٢٤٬٣١٩٫٨٥٠٠٠ IDR
100 TRY٤٨٬٦٣٩٫٧٠٠٠٠ IDR
250 TRY١٢١٬٥٩٩٫٢٥٠٠٠ IDR
500 TRY٢٤٣٬١٩٨٫٥٠٠٠٠ IDR
1000 TRY٤٨٦٬٣٩٧٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 TRY٩٧٢٬٧٩٤٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 TRY٢٬٤٣١٬٩٨٥٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 TRY٤٬٨٦٣٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / ليرة تركية
1 IDR٠٫٠٠٢٠٦ TRY
5 IDR٠٫٠١٠٢٨ TRY
10 IDR٠٫٠٢٠٥٦ TRY
20 IDR٠٫٠٤١١٢ TRY
50 IDR٠٫١٠٢٨٠ TRY
100 IDR٠٫٢٠٥٥٩ TRY
250 IDR٠٫٥١٣٩٨ TRY
500 IDR١٫٠٢٧٩٧ TRY
1000 IDR٢٫٠٥٥٩٣ TRY
2000 IDR٤٫١١١٨٦ TRY
5000 IDR١٠٫٢٧٩٦٥ TRY
10000 IDR٢٠٫٥٥٩٣٠ TRY