دولار كندي إلى روبية إندونيسية

تحويل CAD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١١٬٤١٤٬٢٠٠ idr

1.00000 CAD = 11414.20000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:5 UTC
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CAD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064888.29851.434761.65380.957918.199
1GBP1.1576111.23265102.2181.660931.91451.1088721.0678
1USD0.939150.81126182.9251.347451.553160.899717.0915
1INR0.01132520.009783060.012059110.0162490.01872970.01084960.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / الروبية الإندونيسية
1 CAD11414.20000 IDR
5 CAD57071.00000 IDR
10 CAD114142.00000 IDR
20 CAD228284.00000 IDR
50 CAD570710.00000 IDR
100 CAD1141420.00000 IDR
250 CAD2853550.00000 IDR
500 CAD5707100.00000 IDR
1000 CAD11414200.00000 IDR
2000 CAD22828400.00000 IDR
5000 CAD57071000.00000 IDR
10000 CAD114142000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار كندي
1 IDR0.00009 CAD
5 IDR0.00044 CAD
10 IDR0.00088 CAD
20 IDR0.00175 CAD
50 IDR0.00438 CAD
100 IDR0.00876 CAD
250 IDR0.02190 CAD
500 IDR0.04381 CAD
1000 IDR0.08761 CAD
2000 IDR0.17522 CAD
5000 IDR0.43805 CAD
10000 IDR0.87611 CAD