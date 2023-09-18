يورو إلى روبية إندونيسية

تحويل EUR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٦٬٣٦٥٬١٠٠ idr

1.00000 EUR = 16365.10000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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EUR إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0640588.23631.434291.655460.9576518.2099
1GBP1.1577411.23195102.1591.660611.916691.1087121.0833
1USD0.93980.811721182.9251.347951.555810.917.1138
1INR0.01133320.009788620.012059110.0162550.01876170.01085320.206377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الروبية الإندونيسية
1 EUR16365.10000 IDR
5 EUR81825.50000 IDR
10 EUR163651.00000 IDR
20 EUR327302.00000 IDR
50 EUR818255.00000 IDR
100 EUR1636510.00000 IDR
250 EUR4091275.00000 IDR
500 EUR8182550.00000 IDR
1000 EUR16365100.00000 IDR
2000 EUR32730200.00000 IDR
5000 EUR81825500.00000 IDR
10000 EUR163651000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / اليورو
1 IDR0.00006 EUR
5 IDR0.00031 EUR
10 IDR0.00061 EUR
20 IDR0.00122 EUR
50 IDR0.00306 EUR
100 IDR0.00611 EUR
250 IDR0.01528 EUR
500 IDR0.03055 EUR
1000 IDR0.06111 EUR
2000 IDR0.12221 EUR
5000 IDR0.30553 EUR
10000 IDR0.61106 EUR