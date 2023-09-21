شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية إندونيسية

تحويل ILS إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٬٠٢٩٬٧٢٠ idr

1.00000 ILS = 4029.72000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:57 UTC
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ILS إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 IDR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62441.43861.660590.962718.3259
1GBP1.1524711.22865102.1371.657941.913791.1094821.1201
1USD0.9380.813901183.12951.34941.557630.9028517.1897
1INR0.01128360.009790770.012029410.01623250.01873740.01086080.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبية الإندونيسية
1 ILS4029.72000 IDR
5 ILS20148.60000 IDR
10 ILS40297.20000 IDR
20 ILS80594.40000 IDR
50 ILS201486.00000 IDR
100 ILS402972.00000 IDR
250 ILS1007430.00000 IDR
500 ILS2014860.00000 IDR
1000 ILS4029720.00000 IDR
2000 ILS8059440.00000 IDR
5000 ILS20148600.00000 IDR
10000 ILS40297200.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Israeli New Sheqel
1 IDR0.00025 ILS
5 IDR0.00124 ILS
10 IDR0.00248 ILS
20 IDR0.00496 ILS
50 IDR0.01241 ILS
100 IDR0.02482 ILS
250 IDR0.06204 ILS
500 IDR0.12408 ILS
1000 IDR0.24816 ILS
2000 IDR0.49631 ILS
5000 IDR1.24078 ILS
10000 IDR2.48156 ILS