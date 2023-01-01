شيكل إسرائيلي جديد إلى روبل روسي
تحويل ILS إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبل روسي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبل الروسي
|1 ILS
|25.12470 RUB
|5 ILS
|125.62350 RUB
|10 ILS
|251.24700 RUB
|20 ILS
|502.49400 RUB
|50 ILS
|1256.23500 RUB
|100 ILS
|2512.47000 RUB
|250 ILS
|6281.17500 RUB
|500 ILS
|12562.35000 RUB
|1000 ILS
|25124.70000 RUB
|2000 ILS
|50249.40000 RUB
|5000 ILS
|125623.50000 RUB
|10000 ILS
|251247.00000 RUB