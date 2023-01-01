شيكل إسرائيلي جديد إلى روبل روسي

تحويل ILS إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
25124.70 rub

1.00000 ILS = 25.12470 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبل الروسي
1 ILS25.12470 RUB
5 ILS125.62350 RUB
10 ILS251.24700 RUB
20 ILS502.49400 RUB
50 ILS1256.23500 RUB
100 ILS2512.47000 RUB
250 ILS6281.17500 RUB
500 ILS12562.35000 RUB
1000 ILS25124.70000 RUB
2000 ILS50249.40000 RUB
5000 ILS125623.50000 RUB
10000 ILS251247.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Israeli New Sheqel
1 RUB0.03980 ILS
5 RUB0.19901 ILS
10 RUB0.39801 ILS
20 RUB0.79603 ILS
50 RUB1.99007 ILS
100 RUB3.98015 ILS
250 RUB9.95037 ILS
500 RUB19.90075 ILS
1000 RUB39.80150 ILS
2000 RUB79.60300 ILS
5000 RUB199.00750 ILS
10000 RUB398.01500 ILS