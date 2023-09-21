الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبل روسي

تحويل CZK إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٢٬٠٣٧٫٠٠ rub

1.00000 CZK = 4.20370 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 9:9 UTC
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CZK إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065988.62961.438431.664040.967518.2334
1GBP1.1541311.23015102.2871.660091.920461.1166321.0431
1USD0.93820.812909183.151.34951.561160.907717.1061
1INR0.01128290.009776420.012026510.01622970.01877520.01091640.205726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الروبل الروسي
1 CZK4.20370 RUB
5 CZK21.01850 RUB
10 CZK42.03700 RUB
20 CZK84.07400 RUB
50 CZK210.18500 RUB
100 CZK420.37000 RUB
250 CZK1050.92500 RUB
500 CZK2101.85000 RUB
1000 CZK4203.70000 RUB
2000 CZK8407.40000 RUB
5000 CZK21018.50000 RUB
10000 CZK42037.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RUB0.23789 CZK
5 RUB1.18943 CZK
10 RUB2.37886 CZK
20 RUB4.75772 CZK
50 RUB11.89430 CZK
100 RUB23.78860 CZK
250 RUB59.47150 CZK
500 RUB118.94300 CZK
1000 RUB237.88600 CZK
2000 RUB475.77200 CZK
5000 RUB1189.43000 CZK
10000 RUB2378.86000 CZK