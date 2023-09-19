دولار هونغ كونغ إلى روبل روسي

تحويل HKD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٢٬٢٨٦٫٦٠ rub

1.00000 HKD = 12.28660 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 13:31 UTC
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HKD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064988.5261.437191.661440.9639518.3115
1GBP1.1527411.2276102.0511.656771.915281.1111821.1092
1USD0.939050.814598183.13081.34961.560180.905217.1955
1INR0.01129610.009798990.012029210.01623470.01876780.01088890.206849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الروبل الروسي
100 HKD1228.66000 RUB
200 HKD2457.32000 RUB
300 HKD3685.98000 RUB
500 HKD6143.30000 RUB
1000 HKD12286.60000 RUB
2000 HKD24573.20000 RUB
2500 HKD30716.50000 RUB
3000 HKD36859.80000 RUB
4000 HKD49146.40000 RUB
5000 HKD61433.00000 RUB
10000 HKD122866.00000 RUB
20000 HKD245732.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دولار هونغ كونغ
1 RUB0.08139 HKD
5 RUB0.40695 HKD
10 RUB0.81389 HKD
20 RUB1.62779 HKD
50 RUB4.06947 HKD
100 RUB8.13894 HKD
250 RUB20.34735 HKD
500 RUB40.69470 HKD
1000 RUB81.38940 HKD
2000 RUB162.77880 HKD
5000 RUB406.94700 HKD
10000 RUB813.89400 HKD