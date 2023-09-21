دولار أمريكي إلى روبل روسي

تحويل USD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
96025 rub

1.00000 USD = 96.02500 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:30 UTC
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50+ currencies in one account

USD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 RUB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبل الروسي
1 USD96.02500 RUB
5 USD480.12500 RUB
10 USD960.25000 RUB
20 USD1920.50000 RUB
50 USD4801.25000 RUB
100 USD9602.50000 RUB
250 USD24006.25000 RUB
500 USD48012.50000 RUB
1000 USD96025.00000 RUB
2000 USD192050.00000 RUB
5000 USD480125.00000 RUB
10000 USD960250.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دولار أمريكي
1 RUB0.01041 USD
5 RUB0.05207 USD
10 RUB0.10414 USD
20 RUB0.20828 USD
50 RUB0.52070 USD
100 RUB1.04140 USD
250 RUB2.60350 USD
500 RUB5.20700 USD
1000 RUB10.41400 USD
2000 RUB20.82800 USD
5000 RUB52.07000 USD
10000 RUB104.14000 USD