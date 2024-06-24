ألف دولار أمريكي إلى روبل روسي

تحويل USD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 usd
89,075.10 rub

$1.000 USD = руб89.08 RUB

Mid-market exchange rate at 20:33
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64611.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7860.964116.58310.6830.5785.30113.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبل الروسي
1 USD٨٩٫٠٧٥١٠ RUB
5 USD٤٤٥٫٣٧٥٥٠ RUB
10 USD٨٩٠٫٧٥١٠٠ RUB
20 USD١٬٧٨١٫٥٠٢٠٠ RUB
50 USD٤٬٤٥٣٫٧٥٥٠٠ RUB
100 USD٨٬٩٠٧٫٥١٠٠٠ RUB
250 USD٢٢٬٢٦٨٫٧٧٥٠٠ RUB
500 USD٤٤٬٥٣٧٫٥٥٠٠٠ RUB
1000 USD٨٩٬٠٧٥٫١٠٠٠٠ RUB
2000 USD١٧٨٬١٥٠٫٢٠٠٠٠ RUB
5000 USD٤٤٥٬٣٧٥٫٥٠٠٠٠ RUB
10000 USD٨٩٠٬٧٥١٫٠٠٠٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دولار أمريكي
1 RUB٠٫٠١١٢٣ USD
5 RUB٠٫٠٥٦١٣ USD
10 RUB٠٫١١٢٢٧ USD
20 RUB٠٫٢٢٤٥٣ USD
50 RUB٠٫٥٦١٣٣ USD
100 RUB١٫١٢٢٦٥ USD
250 RUB٢٫٨٠٦٦٣ USD
500 RUB٥٫٦١٣٢٥ USD
1000 RUB١١٫٢٢٦٥٠ USD
2000 RUB٢٢٫٤٥٣٠٠ USD
5000 RUB٥٦٫١٣٢٥٠ USD
10000 RUB١١٢٫٢٦٥٠٠ USD