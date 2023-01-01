رينغيت ماليزي إلى روبل روسي

تحويل MYR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٢٠٬٢٩٢ rub

1.00000 MYR = 20.29200 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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MYR إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436921.661780.964618.3649
1GBP1.1527411.22905102.1671.656391.91561.1119321.1699
1USD0.93790.813637183.1271.34771.55860.904717.2246
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621250.01874970.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الروبل الروسي
1 MYR20.29200 RUB
5 MYR101.46000 RUB
10 MYR202.92000 RUB
20 MYR405.84000 RUB
50 MYR1014.60000 RUB
100 MYR2029.20000 RUB
250 MYR5073.00000 RUB
500 MYR10146.00000 RUB
1000 MYR20292.00000 RUB
2000 MYR40584.00000 RUB
5000 MYR101460.00000 RUB
10000 MYR202920.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / رينغيت ماليزي
1 RUB0.04928 MYR
5 RUB0.24640 MYR
10 RUB0.49280 MYR
20 RUB0.98561 MYR
50 RUB2.46402 MYR
100 RUB4.92805 MYR
250 RUB12.32012 MYR
500 RUB24.64025 MYR
1000 RUB49.28050 MYR
2000 RUB98.56100 MYR
5000 RUB246.40250 MYR
10000 RUB492.80500 MYR