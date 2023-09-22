كرونة نروجية إلى روبل روسي

تحويل NOK إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٨٬٨٣٠٫٤٣ rub

1.00000 NOK = 8.83043 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:16 UTC
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NOK إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 RUB
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.065788.32471.43631.663080.964518.3585
1GBP1.1530711.22875101.8381.656051.917521.1121421.1673
1USD0.938350.813835182.87951.347751.560550.90517.2267
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626160.01882910.01091950.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / الروبل الروسي
1 NOK8.83043 RUB
5 NOK44.15215 RUB
10 NOK88.30430 RUB
20 NOK176.60860 RUB
50 NOK441.52150 RUB
100 NOK883.04300 RUB
250 NOK2207.60750 RUB
500 NOK4415.21500 RUB
1000 NOK8830.43000 RUB
2000 NOK17660.86000 RUB
5000 NOK44152.15000 RUB
10000 NOK88304.30000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / كروني نرويجي
1 RUB0.11324 NOK
5 RUB0.56622 NOK
10 RUB1.13245 NOK
20 RUB2.26490 NOK
50 RUB5.66225 NOK
100 RUB11.32450 NOK
250 RUB28.31125 NOK
500 RUB56.62250 NOK
1000 RUB113.24500 NOK
2000 RUB226.49000 NOK
5000 RUB566.22500 NOK
10000 RUB1132.45000 NOK