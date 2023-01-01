روبية إندونيسية إلى روبل روسي

تحويل IDR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٦٬٢٤٤٫٥٩ rub

1.00000 IDR = 0.00624 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:47 UTC
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IDR إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.6281.438891.661990.9634518.3109
1GBP1.1523411.2284102.131.658091.915191.1102221.1005
1USD0.93810.814067183.14071.34981.559090.903817.1772
1INR0.01128310.009791440.012027810.01623510.01875240.01087070.206604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الروبل الروسي
1 IDR0.00624 RUB
5 IDR0.03122 RUB
10 IDR0.06245 RUB
20 IDR0.12489 RUB
50 IDR0.31223 RUB
100 IDR0.62446 RUB
250 IDR1.56115 RUB
500 IDR3.12230 RUB
1000 IDR6.24459 RUB
2000 IDR12.48918 RUB
5000 IDR31.22295 RUB
10000 IDR62.44590 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الروبية الإندونيسية
1 RUB160.13900 IDR
5 RUB800.69500 IDR
10 RUB1601.39000 IDR
20 RUB3202.78000 IDR
50 RUB8006.95000 IDR
100 RUB16013.90000 IDR
250 RUB40034.75000 IDR
500 RUB80069.50000 IDR
1000 RUB160139.00000 IDR
2000 RUB320278.00000 IDR
5000 RUB800695.00000 IDR
10000 RUB1601390.00000 IDR