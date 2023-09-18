دولار كندي إلى روبل روسي

تحويل CAD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
71272.20 rub

1.00000 CAD = 71.27220 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:11 UTC
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CAD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064888.29851.434611.65380.95818.1975
1GBP1.1576111.2326102.2131.660681.914421.1089921.0653
1USD0.939150.811293182.9251.34731.553160.899717.0901
1INR0.01132520.009783460.012059110.01624720.01872970.01084960.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / الروبل الروسي
1 CAD71.27220 RUB
5 CAD356.36100 RUB
10 CAD712.72200 RUB
20 CAD1425.44400 RUB
50 CAD3563.61000 RUB
100 CAD7127.22000 RUB
250 CAD17818.05000 RUB
500 CAD35636.10000 RUB
1000 CAD71272.20000 RUB
2000 CAD142544.40000 RUB
5000 CAD356361.00000 RUB
10000 CAD712722.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دولار كندي
1 RUB0.01403 CAD
5 RUB0.07015 CAD
10 RUB0.14031 CAD
20 RUB0.28061 CAD
50 RUB0.70154 CAD
100 RUB1.40307 CAD
250 RUB3.50767 CAD
500 RUB7.01535 CAD
1000 RUB14.03070 CAD
2000 RUB28.06140 CAD
5000 RUB70.15350 CAD
10000 RUB140.30700 CAD