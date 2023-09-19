دولار أسترالي إلى روبل روسي

تحويل AUD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٦١٬٦٦٢٫٥٠ rub

1.00000 AUD = 61.66250 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:3 UTC
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AUD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434141.656780.957218.2193
1GBP1.1582111.23225102.1841.661071.918941.1086421.1023
1USD0.939950.811524182.9251.3481.557270.899817.125
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625570.01877920.01085080.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبل الروسي
1 AUD61.66250 RUB
5 AUD308.31250 RUB
10 AUD616.62500 RUB
20 AUD1233.25000 RUB
50 AUD3083.12500 RUB
100 AUD6166.25000 RUB
250 AUD15415.62500 RUB
500 AUD30831.25000 RUB
1000 AUD61662.50000 RUB
2000 AUD123325.00000 RUB
5000 AUD308312.50000 RUB
10000 AUD616625.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دولار أسترالي
1 RUB0.01622 AUD
5 RUB0.08109 AUD
10 RUB0.16217 AUD
20 RUB0.32435 AUD
50 RUB0.81087 AUD
100 RUB1.62173 AUD
250 RUB4.05433 AUD
500 RUB8.10865 AUD
1000 RUB16.21730 AUD
2000 RUB32.43460 AUD
5000 RUB81.08650 AUD
10000 RUB162.17300 AUD