يورو إلى روبل روسي

تحويل EUR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٠٢٬١٤٢ rub

1.00000 EUR = 102.14200 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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EUR إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434031.655440.9575518.2147
1GBP1.1578111.23165102.1351.660451.916821.1086621.0907
1USD0.94010.811919182.9251.348151.55630.900217.1239
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625750.01876760.01085560.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الروبل الروسي
1 EUR102.14200 RUB
5 EUR510.71000 RUB
10 EUR1021.42000 RUB
20 EUR2042.84000 RUB
50 EUR5107.10000 RUB
100 EUR10214.20000 RUB
250 EUR25535.50000 RUB
500 EUR51071.00000 RUB
1000 EUR102142.00000 RUB
2000 EUR204284.00000 RUB
5000 EUR510710.00000 RUB
10000 EUR1021420.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / اليورو
1 RUB0.00979 EUR
5 RUB0.04895 EUR
10 RUB0.09790 EUR
20 RUB0.19581 EUR
50 RUB0.48952 EUR
100 RUB0.97903 EUR
250 RUB2.44758 EUR
500 RUB4.89515 EUR
1000 RUB9.79031 EUR
2000 RUB19.58062 EUR
5000 RUB48.95155 EUR
10000 RUB97.90310 EUR