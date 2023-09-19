يورو إلى ين ياباني

تحويل EUR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٥٧٬٨٩٠ jpy

1.00000 EUR = 157.89000 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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EUR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0638588.21981.434021.655540.957418.2079
1GBP1.1578111.23185102.1511.660471.916981.1084921.0832
1USD0.939950.811787182.9251.347951.556180.917.1151
1INR0.01133530.009789410.012059110.0162550.01876610.01085320.206393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ين ياباني
1 EUR157.89000 JPY
5 EUR789.45000 JPY
10 EUR1578.90000 JPY
20 EUR3157.80000 JPY
50 EUR7894.50000 JPY
100 EUR15789.00000 JPY
250 EUR39472.50000 JPY
500 EUR78945.00000 JPY
1000 EUR157890.00000 JPY
2000 EUR315780.00000 JPY
5000 EUR789450.00000 JPY
10000 EUR1578900.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / اليورو
100 JPY0.63335 EUR
1000 JPY6.33352 EUR
1500 JPY9.50028 EUR
2000 JPY12.66704 EUR
3000 JPY19.00056 EUR
5000 JPY31.66760 EUR
5400 JPY34.20101 EUR
10000 JPY63.33520 EUR
15000 JPY95.00280 EUR
20000 JPY126.67040 EUR
25000 JPY158.33800 EUR
30000 JPY190.00560 EUR