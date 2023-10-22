10 آلاف ين ياباني إلى يورو

تحويل JPY إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٦٢٫٩٩ eur

1.00000 JPY = 0.00630 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:19
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JPY إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 EUR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.822030.9441.58241.37040.89287.316351.37215
1GBP1.216511.148371.924991.667091.086078.900341.66922
1EUR1.05930.870811.676241.451660.945757.750211.45352
1AUD0.631950.5194820.59657310.8660240.5642054.623570.86713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / اليورو
100 JPY0.62990 EUR
1000 JPY6.29901 EUR
1500 JPY9.44852 EUR
2000 JPY12.59802 EUR
3000 JPY18.89703 EUR
5000 JPY31.49505 EUR
5400 JPY34.01465 EUR
10000 JPY62.99010 EUR
15000 JPY94.48515 EUR
20000 JPY125.98020 EUR
25000 JPY157.47525 EUR
30000 JPY188.97030 EUR
معدلات التحويل اليورو / ين ياباني
1 EUR158.75500 JPY
5 EUR793.77500 JPY
10 EUR1587.55000 JPY
20 EUR3175.10000 JPY
50 EUR7937.75000 JPY
100 EUR15875.50000 JPY
250 EUR39688.75000 JPY
500 EUR79377.50000 JPY
1000 EUR158755.00000 JPY
2000 EUR317510.00000 JPY
5000 EUR793775.00000 JPY
10000 EUR1587550.00000 JPY