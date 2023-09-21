ين ياباني إلى فرنك سويسري

تحويل JPY إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٦١٫٢٤ chf

1.00000 JPY = 0.00612 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:25 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

JPY إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.62141.437231.661210.9630518.3065
1GBP1.1535411.2297102.231.657941.916321.1109121.1178
1USD0.93810.813206183.13451.348251.558360.9034517.1731
1INR0.0112840.009781820.012028710.01621770.01874510.01086730.20657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / الفرنك السويسري
100 JPY0.61236 CHF
1000 JPY6.12363 CHF
1500 JPY9.18544 CHF
2000 JPY12.24726 CHF
3000 JPY18.37089 CHF
5000 JPY30.61815 CHF
5400 JPY33.06760 CHF
10000 JPY61.23630 CHF
15000 JPY91.85445 CHF
20000 JPY122.47260 CHF
25000 JPY153.09075 CHF
30000 JPY183.70890 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ين ياباني
1 CHF163.30200 JPY
5 CHF816.51000 JPY
10 CHF1633.02000 JPY
20 CHF3266.04000 JPY
50 CHF8165.10000 JPY
100 CHF16330.20000 JPY
250 CHF40825.50000 JPY
500 CHF81651.00000 JPY
1000 CHF163302.00000 JPY
2000 CHF326604.00000 JPY
5000 CHF816510.00000 JPY
10000 CHF1633020.00000 JPY