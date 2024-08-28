ليرة تركية إلى فرنك سويسري

تحويل TRY إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
24.45 chf

TL1.000 TRY = SFr.0.02445 CHF

Mid-market exchange rate at 01:33
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TRY إلى CHF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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CHF

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9361.3453.67348.697
1 EUR1.11810.843311.9593.8151.5034.10554.428
1 GBP1.3261.1861369.961111.2611.7824.86964.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الفرنك السويسري
1 TRY٠٫٠٢٤٤٥ CHF
5 TRY٠٫١٢٢٢٧ CHF
10 TRY٠٫٢٤٤٥٤ CHF
20 TRY٠٫٤٨٩٠٩ CHF
50 TRY١٫٢٢٢٧٢ CHF
100 TRY٢٫٤٤٥٤٤ CHF
250 TRY٦٫١١٣٦٠ CHF
500 TRY١٢٫٢٢٧٢٠ CHF
1000 TRY٢٤٫٤٥٤٤٠ CHF
2000 TRY٤٨٫٩٠٨٨٠ CHF
5000 TRY١٢٢٫٢٧٢٠٠ CHF
10000 TRY٢٤٤٫٥٤٤٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ليرة تركية
1 CHF٤٠٫٨٩٢٤٠ TRY
5 CHF٢٠٤٫٤٦٢٠٠ TRY
10 CHF٤٠٨٫٩٢٤٠٠ TRY
20 CHF٨١٧٫٨٤٨٠٠ TRY
50 CHF٢٬٠٤٤٫٦٢٠٠٠ TRY
100 CHF٤٬٠٨٩٫٢٤٠٠٠ TRY
250 CHF١٠٬٢٢٣٫١٠٠٠٠ TRY
500 CHF٢٠٬٤٤٦٫٢٠٠٠٠ TRY
1000 CHF٤٠٬٨٩٢٫٤٠٠٠٠ TRY
2000 CHF٨١٬٧٨٤٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 CHF٢٠٤٬٤٦٢٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 CHF٤٠٨٬٩٢٤٫٠٠٠٠٠ TRY