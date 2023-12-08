10 فرنك سويسري إلى ليرة تركية

تحويل CHF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
٣٣١٫٢٥ try

1.00000 CHF = 33.12480 TRY

Mid-market exchange rate at 11:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85691.078289.90521.464411.63240.943118.7679
1 GBP1.16711.25815104.911.708821.904841.100621.9002
1 USD0.927450.794818183.38451.35821.5140.874817.4067
1 INR0.01112280.009531960.011992610.01628840.01815690.01049120.208752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / ليرة تركية
1 CHF33.12480 TRY
5 CHF165.62400 TRY
10 CHF331.24800 TRY
20 CHF662.49600 TRY
50 CHF1656.24000 TRY
100 CHF3312.48000 TRY
250 CHF8281.20000 TRY
500 CHF16562.40000 TRY
1000 CHF33124.80000 TRY
2000 CHF66249.60000 TRY
5000 CHF165624.00000 TRY
10000 CHF331248.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الفرنك السويسري
1 TRY0.03019 CHF
5 TRY0.15094 CHF
10 TRY0.30189 CHF
20 TRY0.60378 CHF
50 TRY1.50944 CHF
100 TRY3.01888 CHF
250 TRY7.54720 CHF
500 TRY15.09440 CHF
1000 TRY30.18880 CHF
2000 TRY60.37760 CHF
5000 TRY150.94400 CHF
10000 TRY301.88800 CHF