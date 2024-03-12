20 ليرة تركية إلى فرنك سويسري

تحويل TRY إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

20 try
0.55 chf

1.000 TRY = 0.02737 CHF

Mid-market exchange rate at 12:54
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٥٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٦١١٫٣٤٩٣٫٦٧٣٤٨٫٨٥٣
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٥٫٠١٢٩٠٫٤١٢١٫٤٧٤٤٫٠١٢٥٣٫٣٦٩
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٦٩1٣٥٦٫٧٢١٠٥٫٧٣٩١٫٧٢٤٤٫٦٩٣٦٢٫٤١٧
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / الفرنك السويسري
1 TRY٠٫٠٢٧٣٧ CHF
5 TRY٠٫١٣٦٨٤ CHF
10 TRY٠٫٢٧٣٦٨ CHF
20 TRY٠٫٥٤٧٣٦ CHF
50 TRY١٫٣٦٨٤٠ CHF
100 TRY٢٫٧٣٦٨١ CHF
250 TRY٦٫٨٤٢٠٣ CHF
500 TRY١٣٫٦٨٤٠٥ CHF
1000 TRY٢٧٫٣٦٨١٠ CHF
2000 TRY٥٤٫٧٣٦٢٠ CHF
5000 TRY١٣٦٫٨٤٠٥٠ CHF
10000 TRY٢٧٣٫٦٨١٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ليرة تركية
1 CHF٣٦٫٥٣٨٨٠ TRY
5 CHF١٨٢٫٦٩٤٠٠ TRY
10 CHF٣٦٥٫٣٨٨٠٠ TRY
20 CHF٧٣٠٫٧٧٦٠٠ TRY
50 CHF١٬٨٢٦٫٩٤٠٠٠ TRY
100 CHF٣٬٦٥٣٫٨٨٠٠٠ TRY
250 CHF٩٬١٣٤٫٧٠٠٠٠ TRY
500 CHF١٨٬٢٦٩٫٤٠٠٠٠ TRY
1000 CHF٣٦٬٥٣٨٫٨٠٠٠٠ TRY
2000 CHF٧٣٬٠٧٧٫٦٠٠٠٠ TRY
5000 CHF١٨٢٬٦٩٤٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 CHF٣٦٥٬٣٨٨٫٠٠٠٠٠ TRY